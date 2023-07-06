Плюс одна фобия: молния убила двух человек на Говерле, в том числе ребенка (фото)

В числе погибших девочка ориентировочно 11 лет

В четверг, 16 июля, настоящая трагедия приключилась на популярном среди туристов маршруте на Говерле, — там в результате удара молнии погибло два человека, а одну женщину в шоковом состоянии забрали врачи.

Об этом рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 14:53 6 июля в Службу спасения сообщили, что на синем маршруте на Говерле трое людей пострадали в результате попадания молнии, среди которых и девочка в возрасте ориентировочно 11 лет.

Погибших спасатели транспортируют на пост Заросляк

На место событий сразу направили спасателей из Ворохты и Яремче, однако, когда они прибыли, ребенок и мужчина уже были без признаков жизни. А третью пострадавшую, женщину, в шоковом состоянии сопроводили до поста Заросляк и передали медикам.

Стоит заметить, что синий маршрут на Говерлу популярен среди туристов, — он довольно крутой и высокий, пролегает на 3,7 км, и восхождение по нему занимает около двух часов.

Схема маршрутов подъема на Говерлу

К сожалению, случаи гибели туристов в горах не редкость. Ранее "Телеграф" рассказывал про тайны и самые "дикие" теории смерти туристов на перевале Дятлова, — хотя та трагедия случилась много лет назад, ее обстоятельства до сих пор тревожат умы людей.