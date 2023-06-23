С подлодкой "Титан" всегда были проблемы: что говорят эксперты о гибели пассажиров

Эксперты утешают тем, что смерть туристов была безболезненной и мгновенной

Исследование обломков батискафа "Титан" на дне Атлантического океана продолжается в дистанционном режиме. Береговая охрана США надеется найти ответы на вопрос, что же на самом деле произошло с подводным судном, которое пропало в воскресенье, 18 июня. Однако выяснилось, что проблемы с "Титаном" были и ранее.

Как рассказал телеканалу CNN сценарист и продюсер Майк Рейсс, известный по мультсериалу "Симпсоны", после погружения связь с батискафом пропадала каждый раз, но после восстанавливалась. Это касается не только рейсов к "Титанику", но и других подводных экскурсий от OceanGate Expeditions.

Майк Рейсс четыре раза погружался под воду на "Титане": три раза у берегов Нью-Йорка, а один — к обломкам затонувшего лайнера "Титаник". И каждый раз судно теряло связь с поверхностью, но после ситуация стабилизировалась. По его словам, тут проблема не в подлодке, а в толще воды, которая создает помехи.

Кроме того, во время погружения к обломкам "Титаника" продюсера предупредили о возможных опасностях и рисках. А в отказе от ответственности, который он подписывал накануне, несколько раз упоминалась вероятность гибели. Однако посетовать на халатность организаторов продюсер не может.

"Мы совершили одно погружение — как только связь прервалась, мы сразу вернулись на поверхность. Мы отправились посмотреть на подводную лодку недалеко от берега Нью-Йорка. Пассажиры увидели ее на одну секунду, и они сказали: "Мы возвращаемся наверх. Мы не должны быть так глубоко". Так что они не сорвиголовы", — рассказал Майк Рейсс.

Как отметил Business Insider, вода поглощает электромагнитные волны из-за своей высокой плотности. Это мешает работе радаров и GPS.

Соучредитель OceanGate Гильермо Зонлейн попросил общественность не спешить с выводами, так как эксперты продолжат исследовать место крушения "Титана" на протяжении недель или даже месяцев.

"На месте есть команды, которые все еще будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло. Поэтому я бы посоветовал нам воздержаться от спекуляций, пока у нас не будет больше данных", — сказал он.

Ранее звучала версия о том, что во время погружения произошел "катастрофический взрыв", причины которого пока неизвестны. ВМС США зафиксировали звук, который соответствовал бы взрыву в воскресенье, в тот день, когда "Титан" пропал без вести. По словам экспертов, гибель пассажиров была мгновенной, и они даже ничего не почувствовали и не поняли.

"Подводный взрыв относится к внезапному схлопыванию судна внутрь, из-за огромного давления на глубинах, на которые оно погружалось. Катастрофический взрыв происходит "невероятно быстро", всего за доли миллисекунды. Все это закончилось еще до того, как люди внутри даже поняли, что возникла проблема", — сказала Эйлин Мария Марти, бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды, передает CNN.

Также эксперты считают, что в таком случае вряд ли получится найти хоть какие-то останки тел.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спустя несколько дней после исчезновения "Титана" под водой был слышен звук, похожий на стук. Он повторялся каждые 30 минут, но спасатели не смогли установить его происхождение.