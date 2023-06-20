Могла застрять среди обломков: туристическая подлодка исчезла возле места крушения "Титаника"
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Подлодку ищут больше суток
В Атлантическом океане продолжают искать туристическую подводную лодку, которая использовалась для путешествия к затонувшему "Титанику".
Как информирует BBC, поиски субмарины продолжаются с воскресенья. По данным береговой охраны, судно перестало выходить на связь спустя час и 45 минут после погружения.
Аппарат Titan, который принадлежит компании OceanGate, может находиться под водой до четырех суток. Считается, что сейчас там осталось кислорода где-то на 70 часов.
Обычно на борту во время тура к "Титанику" находится пять человек — пилот, трое туристов и "эксперт по контенту".
Проблема также заключается в том, что люки судна держатся на болтах, которые закручиваются снаружи, то есть находящиеся внутри люди не могут с него выбраться даже гипотетически. Впрочем, согласно одной из версий, подлодка могла застрять в обломках "Титаника", который находится на глубине в 800 метров, а потому попытки выйти наружу ничем хорошим бы не завершились в любом случае.
Судно затонуло примерно в 600 километров от острова Ньюфаундленд.
Как сообщалось ранее, ученые пообещали показать миру кадры первой экспедиции на "Титаник", которые ранее хранили в секрете