Міг застрягти серед уламків: туристичний підводний човен зник біля місця аварії "Титаніка"

Підводний човен шукають більше доби

В Атлантичному океані продовжують шукати туристичний підводний човен, який використовувався для подорожі до затонулого "Титаніка".

Як інформує ВВС, пошуки субмарини продовжуються з неділі. За даними берегової охорони, судно перестало виходити на зв’язок за годину і 45 хвилин після занурення.

Апарат Titan, що належить компанії OceanGate, може бути під водою до чотирьох діб. Вважається, що зараз там лишилося кисню десь на 70 годин.

Зазвичай на борту під час туру до "Титаніка" перебуває п’ятеро людей — пілот, троє туристів та "експерт по контенту".

Проблема також полягає в тому, що люки судна тримаються на болтах, які закручуються зовні, тобто люди, що знаходяться всередині, не можуть з нього вибратися навіть гіпотетично. Втім, згідно з однією з версій, підводний човен міг застрягти в уламках "Титаніка", який знаходиться на глибині 800 метрів, а тому спроби вийти назовні нічим хорошим би не завершилися в жодному разі.

Судно затонуло приблизно за 600 кілометрів від острова Ньюфаундленд.

Як повідомлялося раніше, вчені пообіцяли показати світові кадри першої експедиції на "Титанік", які раніше зберігали у секреті