Кислорода уже нет, но есть надежда? Как проходят поиски субмарины с миллиардерами

Субмарину "Титан" не могут найти с 19 июня

В Северной Атлантике продолжаются поиски субмарины "Титан" с пассажирами на борту. 22 июня спасательная операция вошла в критическую стадию, так как кислорода на борту батискафа уже может и не быть.

По данным CNN, запасы кислорода, по предварительным расчетам, закончились около 14:10 (киевское время).

Постепенно специалисты сходятся ко мнению, что спасти людей не удастся. При этом они не сомневаются, что рано или поздно саму субмарину все же получится обнаружить.

Эксперты отмечают, что на данный момент глубины океана изучены лишь на 20%. По их словам, отправиться в космос куда проще, чем погрузиться на дно океана.

"У нас есть лучшие карты Луны и Марса, чем карты нашей собственной планеты", — высказался о ситуации океанограф НАСА Джин Фельдман.

Инвестор OceanGate Аарон Ньюман рассказал журналистам, что субмарина спроектирована так, чтобы у нее была возможность вернуться на поверхность спустя 24 часа после погружения. По его словам, "Титан" удерживается под водой за счет балласта — тяжелых грузов, которые автоматически высвобождаются через 24 часа, чтобы отправить субмарину на поверхность.

В то же время ведущий канала Discovery Джош Гейтс, который совершил такое же погружение на "Титане" в 2021 году, рассказал, что судно имеет четыре способа сбросить балласт и вернуться на поверхность в случае чрезвычайной ситуации.

Видимо, Ньюман и Гейтс надеются на то, что субмарина все же могла всплыть на поверхность.

Батискаф "Титан" изнутри

Батискаф пропал 19 июня у места крушения "Титаника" в Атлантике. Он перестал выходить на связь спустя 1 час 45 минут после погружения под воду. Поисковая операция охватила территорию в 25 900 кв. км.

Напомним, что на борту "Титана" находятся пять человек. В их числе британский миллиардер Хэмиш Хардин, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, а также основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 21 июня спасатели зафиксировали подводные удары на месте поисков субмарины, но найти их источник не удалось.