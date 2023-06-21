Стуки под водой: в ходе поисков батискафа с миллиардерами обнаружено нечто необычное

Звуки под водой раздавались каждые 30 минут

На месте поисков пропавшей в Северной Атлантике субмарины "Титан" с пассажирами на борту, был обнаружен подводный шум. Это были звуки, похожи на стук и раздавались они с интервалом в 30 минут.

В этот район были переброшены дополнительные ресурсы. Однако на данный момент это не принесло никаких результатов. Об этом сегодня, 21 июня, пишет газета The New York Times, ссылаясь на информацию береговой охраны США.

Отмечается, что стук все еще был слышен даже спустя четыре часа, после того как были развернуты дополнительные гидроакустические устройства.

"Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", — пишет CCN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.

Однако точно установить, что за звуки слышали поисковые группы в районе предполагаемой пропажи субмарины, пока не удалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 19 июня пропала подводная лодка "Титан", которая направлялась к месту крушения "Титаника". Субмарина начала двухчасовое погружение и потеряла связь с основным кораблем экспедиции, уже спустя 45 минут. Удивительно, что подлодка исчезла именно в том месте, где 111 лет назад затонул "Титаник".

На борту находились гендиректор компании OceanGate Рош Стоктон, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг и один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.