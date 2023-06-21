Стуки під водою: під час пошуків батискафу з мільярдерами виявлено дещо незвичайне

Звуки під водою лунали кожні 30 хвилин

На місці пошуків субмарини "Титан", що зникла в Північній Атлантиці, з пасажирами на борту, було виявлено підводний шум. Це були звуки, схожі на стукіт і лунали вони з інтервалом у 30 хвилин.

У цей район було перекинуто додаткові ресурси. Однак наразі це не дало жодних результатів. Про це сьогодні, 21 червня, пише газета The New York Times, посилаючись на інформацію берегової охорони США.

Зазначається, що стукіт все ще був чутний навіть через чотири години, після того, як були розгорнуті додаткові гідроакустичні пристрої.

"Було почуто додатковий акустичний зворотний зв’язок, який допоможе направити техніку, що знаходиться на поверхні, а також вказує на те, що ті, хто вижив, зберігають надію", — пише CCN з посиланням на оновлену внутрішню урядову записку про хід пошукових робіт.

Проте точно встановити, що за звуки чули пошукові групи в районі пропажі субмарини, поки не вдалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 19 червня зник підводний човен "Титан", який прямував до місця аварії "Титаніка". Субмарина почала двогодинне занурення і втратила зв’язок з основним кораблем експедиції, вже через 45 хвилин. Дивно, що підводний човен зник саме в тому місці, де 111 років тому затонув "Титанік".

На борту знаходилися гендиректор компанії OceanGate Рош Стоктон, французький дослідник-підводник Пол-Анрі Нарголе, британський бізнесмен Хеміш Хардінг та один із найбагатших людей Пакистану Шахзада Давуд та його син Сулейман.