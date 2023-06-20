Запаси кисню закінчуються: субмарину з туристами, що пливла до "Титаніка", досі не знайшли

Екіпаж субмарини не виходить на зв’язок майже дві доби

Увечері 18 червня в Атлантичному океані зникла субмарина "Титан" із п’ятьма пасажирами на борту. Примітно, що зв’язок із підводним човном зник саме над тим місцем, де 111 років тому затонув "Титанік".

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що на борту субмарини перебували пасаажири, загальна вартість активів яких складає близько 10 млрд доларів.

Підводний човен проводив екскурсії до місця затонулого "Титаніка". Останній раз зв’язок із ним був у той момент, коли він знаходився безпосередньо над місцем, де зберігаються уламки відомого судна. Імовірно, батискаф міг застрягти серед уламків лайнера на глибині 3,8 км.

На борту підводного човна знаходяться (згідно з порядком фото):

гендиректор компанії OceanGate (яка організувала цю невдалу експедицію до Титаніка) Раш Стоктон;

французький дослідник-підводник Пол-Анрі Нарголе;

британський бізнесмен Хеміш Хардінг (стан — 1 млрд доларів);

один із найбагатших людей Пакистану, Шахзада Давуд та його син Сулейман (стан Шахзади — близько 8 млрд доларів);

Занурення почалося надвечір неділі і запас кисню на "Титані" розрахований на 96 годин. Тобто його має вистачити до обіду четверга. Зв’язок з підводним човном обірвався через 1 годину 45 хвилин після занурення.

"Титан" зараз шукають американські та канадські літаки та кораблі, також в океан скидають гідроакустичні буї, які моніторять глибину майже на 4 тисячі метрів. До рятувальної операції, можливо, залучать підводний безпілотник, вже задіяно берегову охорону США. Також Франція заявила, що відправляє науково-дослідний корабель Atlante для пошукової місії.

Експерти побоюються, що пасажири та екіпаж підводного човна можуть замерзнути вже протягом кількох годин, пише Irish Sun. Тому рятувальні команди поспішають знайти субмарину якнайшвидше. Причини зникнення субмарини наразі невідомі, але експерти припускають декілька версій: відключення електроенергії, коротке замикання, що спричинило пожежу, затоплення або загублення у просторі.

Останнє фото субматрини "Титан"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що світові пообіцяли показати рідкісні кадри з Титаніка, що затонув. Знімки корабля з першої експедиції зберігалися у секреті не один десяток років.