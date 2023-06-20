Запасы кислорода заканчиваются: субмарину с туристами, плывшую к "Титанику", до сих пор не нашли

Экипаж субмарины не выходит на связь почти двое суток

Вечером 18 июня в Атлантическом океане пропала субмарина "Титан" с пятью пассажирами на борту. Примечательно, что связь с подлодкой пропала как раз над тем местом, где 111 лет назад затонул "Титаник".

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что на борту субмарины находились пассаажиры, общая стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.

Подлодка проводила экскурсии к месту затонувшего "Титаника". Последний раз связь с ней была в тот момент, когда она находилась непосредственно над местом, где хранятся обломки известного судна. Предположительно, батискаф мог застрять среди обломков лайнера на глубине 3,8 км.

На борту подлодки находятся (согласно с порядком фото):

гендиректор компании OceanGate (которая и организовала эту неудачную экспедицию к Титанику) Раш Стоктон;

французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе;

британский бизнесмен Хэмиш Хардинг (состояние — 1 млрд долларов);

один из самых богатых людей Пакистана, Шахзада Давуд и его сын Сулейман (состояние Шахзады — около 8 млрд долларов);

Погружение началось под вечер воскресенья и запас кислорода на "Титане" рассчитан на 96 часов. То есть, его должно хватить до обеда четверга. Связь с подлодкой оборвалась спустя 1 час 45 минут после погружения.

"Титан" сейчас ищут американские и канадские самолеты и корабли, также в океан сбрасывают гидроакустические буи, которые мониторят глубину почти на 4 тысячи метров. К спасательной операции, возможно, привлекут подводный беспилотник, уже задействована береговая охрана США. Также Франция заявила, что отправляет научно-исследовательский корабль Atlante для поисковой миссии.

Эксперты опасаются, что пассажиры и экипаж подлодки могут замерзнуть в течение уже нескольких часов, пишет Irish Sun. Поэтому спасательные команды спешат найти субмарину как можно скорее. Причины исчезновения субмарины пока неизвестны, но эксперты предполагают несколько версий: отключение электроэнергии, короткое замыкание, повлекшее пожар, затопление или потеря в пространстве.

Последнее фото субматрины "Титан"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что миру пообещали показать редкие кадры с затонувшего Титаника. Снимки корабля с момента первой экспедиции хранились в секрете не один десяток лет.