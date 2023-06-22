Кисню вже немає, але є надія? Як проходять пошуки субмарини з мільярдерами

Субмарину "Титан" не можуть знайти з 19 червня

У Північній Атлантиці тривають пошуки субмарини "Титан" із пасажирами на борту. 22 червня рятувальна операція увійшла до критичної стадії, тому що кисню на борту батискафу вже може і не бути.

За даними CNN, запаси кисню за попередніми розрахунками закінчилися близько 14:10 (київський час).

Поступово фахівці сходяться на думці, що врятувати людей не вдасться. При цьому вони не сумніваються, що рано чи пізно саму субмарину все ж таки вдасться виявити.

Експерти зазначають, що зараз глибини океану вивчені лише на 20%. За їхніми словами, вирушити в космос значно простіше, ніж поринути на дно океану.

"У нас є кращі карти Місяця та Марсу, ніж карти нашої власної планети", - висловився про ситуацію океанограф НАСА Джин Фельдман.

Інвестор OceanGate Аарон Ньюман розповів журналістам, що субмарина спроектована так, щоб вона мала можливість повернутися на поверхню через 24 години після занурення. За його словами, "Титан" утримується під водою за рахунок баласту — важких вантажів, які автоматично вивільняються за 24 години, щоб відправити субмарину на поверхню.

Водночас ведучий каналу Discovery Джош Гейтс, який здійснив таке ж занурення на "Титані" у 2021 році, розповів, що судно має чотири способи скинути баласт та повернутися на поверхню у разі надзвичайної ситуації.

Мабуть, Ньюман і Гейтс сподіваються на те, що субмарина все ж таки могла спливти на поверхню.

Батискаф "Титан" зсередини

Батискаф зник 19 червня біля місця аварії "Титаніка" в Атлантиці. Він перестав виходити зв’язок через 1 годину 45 хвилин після занурення під воду. Пошукова операція охопила територію 25 900 кв. км.

Нагадаємо, що на борту "Титану" перебувають п’ятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардін, бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд і його син Сулейман, французький дослідник-підводник Пол-Анрі Нарголе, а також засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 21 червня рятувальники зафіксували підводні удари на місці пошуків субмарини, але знайти їхнє джерело не вдалося.