Поиски субмарины, пропавшей на месте крушения "Титаника", продолжаются: у спасателей осталось меньше суток

Пока что у спасательной мисии нет никаких результатов поисков

Поиски батискафа "Титан", который в воскресенье вечером отправился к месту затонувшего "Титаника", до сих пор продолжаются. Запасы кислорода у пассажиров подводного судна на исходе.

Как сообщает CNN, спасатели не собираются останавливать поисковую миссию. В то же время режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон уже поспешил выразить свои соболезнования другу одного из пассажиров.

Капитан Джейми Фредерик, координатор реагирования Первого округа береговой охраны США, заявил во время пресс-конференции в среду, что поисково-спасательная миссия в самом разгаре и проводится она как под водой, так и на ее поверхности. Он напомнил, что запасов кислорода на судне было на 96 часов и в полдень 22 июня дышать пассажирам батискафа "Титан" будет уже нечем. Также на подводном судне ограниченный запас еды и воды.

"Мы должны сохранять оптимизм и надежду, когда занимаемся поиском и спасением. Нам нужна надежда… что я могу вам сказать, так это то, что мы ищем в правильном районе", — сказал он.

Также сообщается, что канадский самолет с подводным гидролокатором уловил звуки, похожие на стук, которые раздавались каждые полчаса. Однако поиски в том месте, откуда исходил звук, не дали результатов.

В то же время режиссер Титаника" Джеймс Кэмерон считает, что пятеро пассажиров "Титана" и экипаж уже погибли. Он выразил свои соболезнования российскому другу пилота батискафа и французского исследователя Пола-Анри Наржеола Анатолию Сагалевичу, передает "РИА Новости".

"Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле… Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — сказал Сагалевич.

На портале Irish Sun сообщают, что у поисковой группы осталось меньше 24 часов, чтобы отыскать "Титан" в Атлантическом океане. Французское океанографическое судно Atalante пока не прибыло на место. У него на борту находится робот-разведчик Victor6000, который способен работать на глубине до 6 км и оснащен оборудованием для наблюдения. Ожидается, что он прибудет на место происшествия к полуночи 21 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто находится на борту батискафа "Титан". Среди пятырех пассажиров гендиректор компании OceanGate Раш Стоктон, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана, Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.