Пошуки субмарини, що зникла на місці аварії "Титаніка", продовжуються: у рятувальників залишилося менше доби

Поки що рятувальна місія не має жодних результатів пошуків.

Пошуки батискафу "Титан", який у неділю ввечері вирушив до місця затонулого "Титаніка", досі тривають. Запаси кисню у пасажирів підводного судна закінчуються.

Як повідомляє CNN, рятувальники не збираються зупиняти пошукову місію. Водночас режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон уже поспішив висловити свої співчуття другові одного з пасажирів.

Капітан Джеймі Фредерік, координатор реагування Першого округу берегової охорони США, заявив під час прес-конференції в середу, що пошуково-рятувальна місія у розпалі і проводиться вона як під водою, так і на її поверхні. Він нагадав, що запасів кисню на судні було на 96 годин і опівдні 22 червня дихати пасажирам батискафу "Титан" вже не буде чим. Також на підводному судні обмежений запас їжі та води.

"Ми повинні зберігати оптимізм і надію, коли займаємося пошуком та порятунком. Нам потрібна надія… що я можу вам сказати, так це те, що ми шукаємо у правильному районі", — сказав він.

Також повідомляється, що канадський літак із підводним гідролокатором вловив звуки, схожі на стукіт, які лунали кожні півгодини. Проте пошуки там, звідки виходив звук, не дали результатів.

Водночас, режисер Титаніка" Джеймс Кемерон вважає, що п’ятеро пасажирів "Титану" та екіпаж вже загинули. Він висловив свої співчуття російському другу пілота батискафа та французького дослідника Пола-Анрі Наржеола Анатолію Сагалевичу, передає "РИА Новости".

"Звичайно, він надіслав свої співчуття мені, він знає про нашу дружбу з Полом Наржеолі... Він уже вважає, що загалом справа скінчена, я так думаю", — сказав Сагалевич.

На порталі Irish Sun повідомляють, що у пошукової групи залишилося менше 24 годин, щоб відшукати "Титан" в Атлантичному океані. Французьке океанографічне судно Atalante поки що не прибуло на місце. У нього на борту знаходиться робот-розвідник Victor6000, здатний працювати на глибині до 6 км і оснащений обладнанням для спостереження. Очікується, що він прибуде на місце пригоди опівночі 21 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто перебуває на борту батискафу "Титан". Серед п’яти пасажирів гендиректор компанії OceanGate Раш Стоктон, французький дослідник-підводник Пол-Анрі Нарголе, британський бізнесмен Хеміш Хардінг та один із найбагатших людей Пакистану, Шахзада Давуд із сином Сулейманом.