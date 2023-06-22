На дне океана нашли обломки батискафа "Титан": что произошло с пассажирами-миллиардерами

Поисковые работы длились несколько суток без остановки, была надежда спасти пассажиров

В результате поисково-спасательных работ батискафа "Титан" с пятью миллиардерами на борту удалось идентифицировать обломки, найденные неподалеку от "Титаника". Самый крупный из них соответствует носовому обтекателю, который располагается снаружи прочного корпуса.

Об этом сообщает CNN по итогам пресс-конференции представителей Береговой охраны США. Тела пассажиров не найдены и с этого момента все они считаются погибшими.

Так, при помощи специального оборудования Береговая охрана США обследовала дно Атлантического океана вблизи обломков "Титаника". Было найдено поле обломков, которые позже удалось идентифицировать, как остатки батискафа "Титан". Среди обломков на расстоянии 500 метров от носовой части "Титаника" нашли носовой обтекатель, торцевой колокол прочного корпуса и другие части подводного судна.

"Обломки, обнаруженные на морском дне, соответствуют катастрофическому взрыву и потере барокамеры. Дистанционно управляемые аппараты останутся на месте происшествия и продолжат сбор информации", — заявили в Береговой охране США.

Кроме того, эксперты намерены восстановить хронологию событий, чтобы понять, что произошло с батискафом и его пассажирами. Вместе с тем, подслушивающие устройства, установленные во время поиска подводного аппарата "Титан", не зафиксировали никаких признаков катастрофического сбоя, в результате которого, как полагают, погибли пассажиры подлодки.

"Поле обломков соответствует катастрофическому взрыву корабля. Пока мы вели поиски, у нас повсюду были подслушивающие устройства в воде, и мы не слышали никаких признаков катастрофического сбоя от них", — заявил представитель Береговой охраны США.

Все, кто находился на борту "Титана", считаются без вести пропавшими, а именно: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе. Но поиски их тел продолжатся.

"Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите мировых океанов. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали", — заявили в компании OceanGate.

Суда и медицинский персонал будут выведены с места поисков в ближайшие сутки, а удаленные поисковые работы продолжатся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что звуки, похожие на стук под водой, были зафикисрованы неподалеку от места крушения Титаника. Раздавались они с интервалом в 30 минут, но спасателям не удалось понять, откуда они шли.