На дні океану знайшли уламки батискафу "Титан": що сталося з пасажирами-мільярдерами

Пошукові роботи тривали кілька діб без зупинки, була надія врятувати пасажирів

В результаті пошуково-рятувальних робіт батискафу "Титан" із п’ятьма мільярдерами на борту вдалося ідентифікувати уламки, знайдені неподалік "Титаніка". Найбільший із них відповідає носовому обтічнику, який розташовується зовні міцного корпусу.

Про це повідомляє CNN за підсумками прес-конференції представників Берегової охорони США. Тіла пасажирів не знайдені, і з цього моменту всі вони вважаються загиблими.

Так, за допомогою спеціального обладнання берегова охорона США обстежила дно Атлантичного океану поблизу уламків "Титаніка". Було знайдено поле уламків, які пізніше вдалося ідентифікувати як залишки батискафу "Титан". Серед уламків на відстані 500 метрів від носової частини "Титаніка" знайшли носовий обтічник, торцевий колокол міцного корпусу та інші частини підводного судна.

"Уламки, виявлені на морському дні, відповідають катастрофічному вибуху і втраті барокамери. Дистанційно керовані апарати залишаться на місці події і продовжать збирання інформації", - заявили в Береговій охороні США.

Крім того, експерти мають намір відновити хронологію подій, щоб зрозуміти, що сталося з батискафом та його пасажирами. Разом з тим, підслуховуючі пристрої, встановлені під час пошуку підводного апарату "Титан", не зафіксували жодних ознак катастрофічного збою, в результаті якого, як вважають, загинули пасажири підводного човна.

"Поле уламків відповідає катастрофічному вибуху корабля. Поки ми вели пошуки, у нас усюди були пристрої, що підслуховували, у воді, і ми не чули жодних ознак катастрофічного збою від них", — заявив представник Берегової охорони США.

Усі, хто знаходився на борту "Титану", вважаються зниклими безвісти, а саме: генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулейман Давуд, Хеміш Хардінг і Пол-Анрі Нарголе. Але пошуки їхніх тіл триватимуть.

"Ці люди були справжніми дослідниками, яких об’єднував особливий дух пригод і глибока пристрасть до дослідження та захисту світових океанів. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життів та радості, яку вони принесли всім, кого знали", — заявили в компанії OceanGate.

Судна та медичний персонал будуть виведені з місця пошуків у найближчу добу, а віддалені пошукові роботи продовжаться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що звуки, схожі на стукіт під водою, були зафіксовані неподалік місця краху Титаніка. Лунали вони з інтервалом у 30 хвилин, але рятувальникам не вдалося зрозуміти, звідки вони йшли.