Недалеко від "Титаніка" знайдено уламки: що відомо про долю батискафа з мільярдерами

У США продовжують пошуки зниклого підводного судна та досліджують знайдені уламки

Пошуки батискафу "Титан", який у неділю ввечері зник у районі аварії "Титаніка", все ще продовжуються. Берегова охорона США виявила поле уламків неподалік "Титаніка", але поки невідомо кому вони належать.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що на 15:00 за тихоокеанським часом (близько 23:00 за київським часом) заплановано брифінг Берегової охорони, на якому обговорять знахідки на морському дні.

Поле уламків було виявлено дистанційно за допомогою керованого апарату неподалік місця, де затонув "Титанік". Поки що неясно, чи пов’язані уламки з батискафом "Титан" від компанії OceanGate. Влада зараз оцінює цю інформацію.

Як повідомляється на порталі The Sun, на компанію OceanGatе подали позов до суду після того, як менеджер з безпеки висловив свої побоювання та озвучив небезпечні недоліки судна. Колишній співробітник Девід Лохрідж, якого звільнили через вимоги посилити перевірки безпеки судна, скаржився на те, що судно не здатне зануритися на крайню глибину, необхідну для огляду уламків "Титаніка". Зокрема, виробник оглядового вікна сертифікував його лише до глибини 1300 метрів через експериментальний проект. Це не відповідає стандартам судин під тиском для людей.

"OceanGate відмовився платити виробнику за створення оглядового вікна, яке відповідало б необхідній глибині 4000 метрів", — пише видання, не уточнивши, коли саме було подано позов — до пригоди або після.

Пасажири зниклого батискафа

Нагадаємо, що батискаф "Титан" зник через зв’язок через 1 годину 45 хвилин після занурення під воду в неділю, 19 червня. На його борту перебувають п’ять мільярдерів, сумарний статок яких становить близько 10 млрд доларів. У середу, 21 червня, апарати зафіксували шум, схожий на стукіт. Після дослідження ймовірного квадрата, звідки міг виходити звук, рятувальники не знайшли нічого корисного. Через те, що запас кисню у пасажирів та екіпажу лише на 96 годин, час у рятувальної групи обмежений. Очікується, що вже близько 13:00 за східним часом (близько 21:00 за київським часом) 22 червня пасажирам не буде чим дихати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кисень на субмарині міг уже закінчитися, але пошуково-рятувальна операція продовжується. Поступово фахівці сходяться на думці, що врятувати людей не вдасться.