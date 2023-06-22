Неподалеку от "Титаника" найдены обломки: что известно о судьбе батискафа с миллиардерами

В США продолжают поиски пропавшего подводного судна и исследуют найденные обломки

Поиски батискафа "Титан", который в воскресенье вечером пропал в районе крушения "Титаника", все еще продолжаются. Береговая охрана США обнаружила поле обломков неподалеку от "Титаника", но пока неизвестно кому они принадлежат.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что на 15:00 по тихоокеанскому времени (около 23:00 по киевскому времени) запланирован брифинг Береговой охраны, на котором обсудят находки на морском дне.

Поле обломков было обнаружено дистанционно при помощи управляемого аппарата недалеко от места, где затонул "Титаник". Пока что неясно, связаны ли обломки с батискафом "Титан" от компании OceanGate. Власти сейчас оценивают эту информацию.

Как сообщается на портале The Sun, на компанию OceanGatе подали иск в суд после того, как менеджер по безопасности высказал свои опасения и озвучил опасные недостатки судна. Бывший сотрудник Дэвид Лохридж, которого уволили из-за требований ужесточить проверки по безопасности судна, жаловался на то, что судно не способно погрузиться на крайнюю глубину, необходимую для осмотра обломков "Титаника". В частности, производитель смотрового окна сертифицировал его только до глубины 1300 метров из-за экспериментального проекта. Это не соответствовует стандартам сосудов под давлением для людей.

"OceanGate отказался платить производителю за создание смотрового окна, которое соответствовало бы необходимой глубине в 4000 метров", — пишет издание, не уточнив, когда именно был подан иск — до ппроисшествия или после.

Пассажиры пропавшего батискафа

Напомним, что батискафй "Титан" пропал со связи спустя 1 час 45 минут после погружения под воду в воскресенье, 19 июня. На его борту находятся пять миллиардеров, суммарное состояние которых составляет около 10 млрд долларов. В среду, 21 июня, аппараты зафиксировали шум, похожий на стук. После исследования предположительного квадрата, откуда мог исходить звук, спасатели не нашли ничего полезного. Из-за того, что запас кислорода у пассажиров и экипажа только на 96 часов, время у спасательной группы ограничено. Ожидается, что уже около 13:00 по восточному времени ( около 21:00 по киевскому времени) 22 июня пассажирам нечем будет дышать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что что кислород на субмарине мог уже закончиться, но поисково-спасательная операция продолжается. Постепенно специалисты сходятся ко мнению, что спасти людей не удастся.