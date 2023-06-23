З підводним човном "Титан" завжди були проблеми: що кажуть експерти про загибель пасажирів

Експерти втішають тим, що смерть туристів була безболісною та миттєвою

Дослідження уламків батискафу "Титан" на дні Атлантичного океану продовжується у дистанційному режимі. Берегова охорона США сподівається знайти відповіді на запитання, що насправді сталося з підводним судном, яке зникло в неділю, 18 червня. Проте з’ясувалося, що проблеми із "Титаном" були і раніше.

Як розповів телеканалу CNN сценарист і продюсер Майк Рейсс, відомий за мультсеріалом "Сімпсони", після занурення зв’язок із батискафом пропадав щоразу, але після відновлювався. Це стосується не лише рейсів до "Титаніка", а й інших підводних екскурсій від OceanGate Expeditions.

Майк Рейсс чотири рази занурювався під воду на "Титані": три рази біля берегів Нью-Йорка, а один — до уламків затонулого лайнера "Титанік". І щоразу судно втрачало зв’язок із поверхнею, але після ситуація стабілізувалася. За його словами, тут проблема не в підводному човні, а в товщі води, яка створює перешкоди.

Крім того, під час занурення до уламків "Титаніка" продюсера попередили про можливі небезпеки та ризики. А у відмові від відповідальності, яку він підписував напередодні, кілька разів згадувалася ймовірність загибелі. Проте поскаржитися на недбалість організаторів продюсер не може.

"Ми зробили одне занурення — як тільки зв’язок перервався, ми відразу повернулися на поверхню. Ми вирушили подивитися на підводний човен недалеко від берега Нью-Йорка. Пасажири побачили його на одну секунду, і вони сказали: "Ми повертаємося нагору. Ми не маємо бути так глибоко". Тож вони не зірвиголови", — розповів Майк Рейсс.

Як зазначив Business Insider, вода поглинає електромагнітні хвилі через свою високу щільність. Це заважає роботі радарів та GPS.

Співзасновник OceanGate Гільєрмо Зонлейн попросив громадськість не поспішати з висновками, оскільки експерти продовжать досліджувати місце аварії "Титану" протягом тижнів або навіть місяців.

"На місці є команди, які все ще будуть збирати дані протягом наступних кількох днів, тижнів, можливо, місяців, і мине багато часу, перш ніж ми точно дізнаємося, що там сталося. Тому я б порадив нам утриматися від спекуляцій, допоки у нас не буде більше даних", — сказав він.

Раніше звучала версія про те, що під час занурення стався "катастрофічний вибух", причини якого поки що невідомі. ВМС США зафіксували звук, який би відповідав вибуху в неділю, в той день, коли "Титан" зник безвісти. За словами експертів, загибель пасажирів була миттєвою, і вони навіть нічого не відчули та не зрозуміли.

"Підводний вибух відноситься до раптового схлопування судна всередину, через величезний тиск на глибинах, на які воно поринало. Катастрофічний вибух відбувається "неймовірно швидко", всього за частки мілісекунди. Все це закінчилося ще до того, як люди всередині навіть зрозуміли, що виникла проблема", — сказала Ейлін Марія Марті, колишній морський офіцер і професор Міжнародного університету Флориди, передає CNN.

Також експерти вважають, що в такому разі навряд чи вдасться знайти хоч якісь останки тіл.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через кілька днів після зникнення "Титану" під водою було чути звук, схожий на стукіт. Він повторювався кожні 30 хвилин, але рятувальники не змогли встановити його походження.