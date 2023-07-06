Плюс одна фобія: блискавка вбила двох людей на Говерлі, у тому числі дитину (фото)

Серед загиблих дівчинка орієнтовно 11 років

У четвер, 16 липня, справжня трагедія сталася на популярному серед туристів маршруті на Говерлі — там внаслідок удару блискавки загинуло двоє людей, а одну жінку в шоковому стані забрали лікарі.

Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

О 14:53 6 липня до Служби порятунку повідомили, що на синьому маршруті на Говерлі троє людей постраждали внаслідок влучення блискавки, серед яких і дівчинка у віці орієнтовно 11 років.

Загиблих рятувальники транспортують на пост Заросляк

На місце подій одразу направили рятувальників із Ворохти та Яремче, проте, коли вони прибули, дитина та чоловік уже були без ознак життя. А третю постраждалу, жінку, у шоковому стані супроводили до поста Заросляк та передали медикам.

Варто зауважити, що синій маршрут на Говерлу популярний серед туристів, він досить крутий і високий, пролягає на 3,7 км, і сходження по ньому займає близько двох годин.

Схема маршрутів підйому на Говерлу

На жаль, випадки загибелі туристів у горах не рідкість. Раніше "Телеграф" розповідав про таємниці і "найдикіші" теорії смерті туристів на перевалі Дятлова, — хоча та трагедія трапилася багато років тому, її обставини досі турбують розуми людей.