Плюс одна фобія: блискавка вбила двох людей на Говерлі, у тому числі дитину (фото)
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Серед загиблих дівчинка орієнтовно 11 років
У четвер, 16 липня, справжня трагедія сталася на популярному серед туристів маршруті на Говерлі — там внаслідок удару блискавки загинуло двоє людей, а одну жінку в шоковому стані забрали лікарі.
Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
О 14:53 6 липня до Служби порятунку повідомили, що на синьому маршруті на Говерлі троє людей постраждали внаслідок влучення блискавки, серед яких і дівчинка у віці орієнтовно 11 років.
На місце подій одразу направили рятувальників із Ворохти та Яремче, проте, коли вони прибули, дитина та чоловік уже були без ознак життя. А третю постраждалу, жінку, у шоковому стані супроводили до поста Заросляк та передали медикам.
Варто зауважити, що синій маршрут на Говерлу популярний серед туристів, він досить крутий і високий, пролягає на 3,7 км, і сходження по ньому займає близько двох годин.
На жаль, випадки загибелі туристів у горах не рідкість. Раніше "Телеграф" розповідав про таємниці і "найдикіші" теорії смерті туристів на перевалі Дятлова, — хоча та трагедія трапилася багато років тому, її обставини досі турбують розуми людей.