Глаза и клыки контрнаступления: бойцы спецподразделения "Хорт" нуждаются в помощи

Даже небольшой взнос поможет приблизить Победу

Некоторые сетуют, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается медленно, в то время как другие понимают, какую цену за него платят наши защитники, и всеми силами помогают им. И поддержать сейчас, к примеру, стоит спецподразделение "Хорт", — сейчас его бойцы сражаются на передовой и нуждаются в трех комплексах аэроразведки.

В один такой комплекс входят: автомобиль (он же командно-наблюдательный пункт), Starlink, дроны-разведчики типа Mavic 3Т и Matrice 30T, дроны-камикадзе и сопутствующее оборудование для их использования. Все это позволяет проводить разведку вражеских позиций, отслеживать перемещения оккупантов, наводить и корректировать удары артиллерии.

Один комплекс стоит 3 миллиона гривен, всего их нужно купить три штуки. Сумма в 9 миллионов гривен кажется большой, однако это может спасти много жизней и помочь ускорить возвращение всех украинских территорий. По состоянию на конец июня удалось собрать уже около 400 тысяч гривен.

Приобщиться к хорошему делу можно с помощью реквизитов:

Карты Монобанк (получатель — Погребняк Александр Анатольевич):

5375 4112 0007 4206

4441 1144 0482 2031

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3n44uCq2y7

PayPal: [email protected]

Или другие реквизиты: https://khort.com.ua/donate/

Поможет даже небольшой донат!

Заметим, что подразделение спецназначения "Хорт" было создано на базе объединений ветеранов украинских спецподразделений и организаций общественной безопасности. Эти бойцы с 2014 года защищают Украину, после событий 24 февраля 2022 года они бились за Гостомель, Лисичанск, Херсонщину и Бахмут.

Сейчас бойцы "Хорта" в составе 57-й Отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко участвуют в контрнаступлении ВСУ на юге и востоке Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские айтишницы проектом "зубастые лопаты" помогают сохранить жизнь военным.