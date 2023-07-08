"Топовые машины для топовых бойцов": БМП CV90 от Швеции уже в Украине и готовы бить врага (фото и видео)
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Серийное производство шведской боевой машины началось в 1993 году
В Украину прибыли переданные Швецией бронированные машины CV 90, они уже готовы к бою. Эти БМП считаются лучшими по своим техническим характеристикам.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Топовые машины для топовых бойцов", — написал он, поблагодарив министра обороны Швеции Пола Юнсона и всех шведов.
Отметим, фото первых CV90 в Украине, в частности участвовавших в боях на Бахмутском направлении, появились в июне.
Эта БМП считается лучшей по техническим характеристикам, ранее она хорошо проявила себя в боях. Серийное производство шведской боевой машины началось в 1993 году. Модификация 9040 – основной вариант шведских сухопутных войск. Скорость БМП по шоссе 70 км/ч, десант может составлять 6-8 человек.
Вес машины в зависимости от модификации составляет 23-37 тонн. Максимальная скорость БМП — 70 км/ч. Запас хода составляет 320 километров.
Вооружение:
- 40-мм автоматическая пушка Bofors Defence L/70 (для шведской армии)
- 30-мм Bushmaster II (для экспортных вариантов MkI и MkII)
- 35-мм Bushmaster III (для экспортных вариантов MkIII и MKIV)
- дополнительное вооружение – 7,62-мм пулемет.
Как сообщал "Телеграф", в США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии, а также объявили о новом пакете помощи на 800 миллионов долларов.