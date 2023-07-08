"Топовые машины для топовых бойцов": БМП CV90 от Швеции уже в Украине и готовы бить врага (фото и видео)

Серийное производство шведской боевой машины началось в 1993 году

В Украину прибыли переданные Швецией бронированные машины CV 90, они уже готовы к бою. Эти БМП считаются лучшими по своим техническим характеристикам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Топовые машины для топовых бойцов", — написал он, поблагодарив министра обороны Швеции Пола Юнсона и всех шведов.

Отметим, фото первых CV90 в Украине, в частности участвовавших в боях на Бахмутском направлении, появились в июне.

Эта БМП считается лучшей по техническим характеристикам, ранее она хорошо проявила себя в боях. Серийное производство шведской боевой машины началось в 1993 году. Модификация 9040 – основной вариант шведских сухопутных войск. Скорость БМП по шоссе 70 км/ч, десант может составлять 6-8 человек.

Шведская бронированная машина CV 90

Вес машины в зависимости от модификации составляет 23-37 тонн. Максимальная скорость БМП — 70 км/ч. Запас хода составляет 320 километров.

Вооружение:

40-мм автоматическая пушка Bofors Defence L/70 (для шведской армии)

30-мм Bushmaster II (для экспортных вариантов MkI и MkII)

35-мм Bushmaster III (для экспортных вариантов MkIII и MKIV)

дополнительное вооружение – 7,62-мм пулемет.

Как сообщал "Телеграф", в США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии, а также объявили о новом пакете помощи на 800 миллионов долларов.