Легендарный генерал ВСУ: "Мы на завершающей стадии войны, но потом будет самое сложное время"

Украинцам придется несладко после победы

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в начале полномасштабной войны руководил обороной Николаева, сделал прогноз по поводу ближайшего будущего Украины.

Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Натальи Мосейчук.

По его мнению, сейчас наша страна находится на завершающей стадии войны.

"Есть много объективных причин, которые нужно учитывать, но я надеюсь, что мы находимся на завершающей точке", — считает военный.

При этом, прогнозирует Марченко, в дальнейшем Украину ждут еще нелегкие времена.

"Будет мир, но и самые сложные времена для нашей страны. Нам нужно будет очень много отстраивать, нужно подготовиться, что по улицам будут ходить военные, раненые военные. Даже уже сейчас нужно думать, как их трудоустраивать, обеспечивать жильем, помогать. Мы не должны наблюдать потом, как они просто существуют. Эти люди боролись за нашу свободу. Они должны жить и радоваться жизни. Поэтому нам придется очень много работать. Каждому человеку нужно будет работать на двух, а то и на трех работах, чтобы обеспечить их, потому, что те не смогут", — говорит генерал.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Марченко рассказал о том, как простые украинцы боролись за Николаев.