Что-то задумали? россияне скапливают войска на одном из направлений

Россияне бросают в бой регулярные войска и наемников

На Лимано-Купянском направлении, где оккупанты пытаются перехватить инициативу, армия рф собирает мощную группировку.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление — это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала", — говорят в ВСУ.

По словам Череватого, сейчас россияне на данном направлении бросают в бой регулярные войска и наемников, а также массированно обстреливают наши позиции артиллерией. Только за последние сутки враг нанес 665 ударов.

При этом, отмечают в ВСУ, ситуация на данный момент контролируемая, а наши воины успешно отражают все вражеские атаки.

Напомним, что на востоке Украины у Сил обороны скоро может быть новая победа. Оккупанты могут покинуть Бахмут из-за постоянных артиллерийских ударов.