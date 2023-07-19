Враг штурмует на востоке, а ВСУ прорываются на юге: свежие карты боев

ВСУ дают отпор противнику на всех направлениях

Украинские военные продолжают добиваться успехов в районе Бахмута и на Запорожском направлении, в то время как враг не прекращает атаковать на линии Купянск-Сватово.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки.

Бои в Луганской и Харьковской областях

У врага есть тактические успехи на линии Купянск-Сватово. По данным российских источников, их войска смогли продвинуться на 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину на неопределенном районе на Купянском направлении.

Военкоры оккупантов писали про захват россиянами Новоселовского и про продвижение их войск западнее Лимана Первого.

В то же время представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый говорил, что вдоль всей границы Харьковской и Луганской областей враг сконцентрировал более 100 тыс личного состава.

Бои на Донбассе

ВСУ имеют успехи в районе Бахмута, 18 июля они продвигались к северу от города.

В Минобороны Украины заявляли, что наши защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.

В то же время оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки, Маньковки, Ивановского и Орехово.

Также российские войска ведут наземные атаки в районе городов Авдеевка-Донецк.

Бои в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ продолжают наступление на Юге Украины. За минувшие сутки были успешные действия в направлении Большая Новоселка-Урожайное и Старомайорского.

В то же время оккупанты провели атаки в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области, но не смогли добиться успеха.

В западной части Запорожской области бойцы ВСУ провели успешные операции на направлении Малая Токмачка-Новопокровка.

По данным российских источников, наши защитники продолжают держать позиции на левом берегу Херсонской области, добиваясь ограниченных успехов у Антоновского моста. Там идут тяжелые бои.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны прокомментировали ход текущего контрнаступления ВСУ.