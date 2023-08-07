"Я вернулся из ада": освобожденный из плена украинец поразил сеть своим видом (видео)

Украинцы благодарят за защиту наших воинов

В понедельник 7 августа состоялся очередной обмен пленными между Украиной и россией. В этот раз на родину удалось вернуть еще 22 защитника.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года", — рассказал он.

Украинцы искренне радовались очередному обмену и фотографиям воинов на нашей земле. Но больше всего сеть поразило видео с израненным, но несломленным защитником.

Видео с мужчиной набрало массу реакций, разлетелось по сети и стало широкообсуждаемым.

Многие паблики и простые украинцы цитируют его слова о плену россиян и благодарят за защиту.

Напомним, что фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний присутствовал на одном из таких обменов пленными и показал в деталях, как это происходит на самом деле. Все освобожденные военные участвовали в боях на Бахмутском направлении. Также в рамках этого "большого обмена" россии передали одного из адептов "русского мира", украинского писателя Яна Таксюру. Он является ценителем УПЦ МП и утверждал, что в Украине есть фашисты.