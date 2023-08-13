Западу нужно думать не об этом: британцы развеяли надежды на скорое завершение войны в Украине
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У Украины и союзников есть разногласия
Ожидать окончания войны в Украине в этом году не стоит.
Об этом говорится в материале британской газеты Times.
Офицер Вооруженных сил США заявил изданию, что НАТО ожидали чудес от контрнаступления ВСУ, а Украину Альянсу это якобы обещала.
"НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — заявил офицер.
В издании также отмечают, что при контрнаступлении украинских военных возникло немало проблем, что в итоге привело к напряженности между Украиной и союзниками. В частности, Украина якобы начала обвинять НАТО в безвольности.
Также в материале его автор Марк Галеотти выразил мнение, что сейчас Западу нужно думать не о завершении войны, а о том, как в долгосрочной перспективе оказывать поддержку Украине. Он считает, что именно такие планы помогут создать условия для некоего мира.
Ранее "Телеграф" писал о том, что австралийский генерал рассказал о том, как изменился ход контрнаступления ВСУ. По его словам, в какой-то момент украинским воинам станет легче форсировать Днепр.