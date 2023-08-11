Лето идет в контрнаступление: синоптики прогнозируют возвращение жары уже на выходных

Слишком рано скучать по лету: жаркая температура возвращается уже со следующей недели

Начало августа оказалось крайне капризным: почти 40-градусная жара в первые дни месяца буквально за ночь испарилась, уступив место прохладе. Впрочем, по прогнозам синоптиков, горячий августовский камбек уже близко, и начиная со следующей недели столбики термометров снова покажут больше +30 °С.

Какой же погоды ждать в ближайшие дни в Украине, узнавал "Телеграф".

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в страну возвращается жара.

"В ближайшие дни погода изменится. Уходящая неделя была достаточно комфортной в плане температур. Даже утренние показатели были прохладные, некоторые отмечали, что это уже первое "дыхание" осени. Но пока еще рано скучать по лету: жаркая температура возвращается уже со следующей недели", — рассказала изданию синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 12 августа, в центральных и северных регионах Украины пройдут дожди. На остальных территориях будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Как объясняет Птуха, мокрую погоду обусловит циклон.

"На выходных на Левобережье будет еще влиять циклон, поэтому здесь будут дожди, местами сильные дожди с грозами и шквальным усилением ветра. Но циклон будет постепенно отступать", — добавляет синоптик.

На западе и севере в этот день будет от 11 до 13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +23 градусов.

В центре, на востоке и юге будет теплее: ночью 15-19 тепла, а днем 25-28 градусов выше нуля.

В воскресенье 13 августа температурная картина в регионах почти не изменится, а вот ситуация с осадками выровняется: циклон потеряет свою "власть", и над всей Украиной в этот день синоптики прогнозируют ясное небо без облаков.

"Начиная с 13 августа, всю следующую неделю в большинстве областей будет преобладать погода без осадков и спокойная синоптическая ситуация, потому что начнет влиять поле повышенного давления – антициклон с запада. Соответственно будет больше солнечных прояснений, слабый ветер переменных направлений, а температура будет повышаться. Все чаще по территории Украины будут появляться "тридцатки", — объясняет Птуха.

Начало новой рабочей недели, понедельник, 14 августа, будет таким же солнечным и малооблачным. А вот температура воздуха вырастет.

Так, на юге и западе ночью синоптики прогнозируют от 14 до 17 градусов тепла, а днем воздух прогреется от +29 до +32 градусов.

На востоке, севере и в центре немного прохладнее: 13-16 градусов тепла в ночное время суток и 26-29 градусов тепла ожидается днем.

Во вторник, 15 августа, будет так же ясно. Температурные показатели существенно не изменятся, только центр и север присоединятся к "клубу" областей, где температуры днем превышают +30.

На экваторе рабочей недели, в среду, 16 августа погодные условия будут одинаковыми для всех регионов Украины: днем солнечно, малооблачно и жарко – от 30 до 32 градусов тепла. Ночью немного прохладнее: от 18 до 20 градусов с отметкой "плюс".

Финал недели будет таким же жарким и без осадков.

"Конечно, это уже не такая жара , как в минувшие выходные 5 и 6 августа, но все равно это настоящие летние температуры", — резюмировала Наталья Птуха.

Напомним, что по прогнозу украинского синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, во многих областях в Украину вернется жара, которая кое-где достигнет 38 градусов.