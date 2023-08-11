Літо йде у контрнаступ: синоптики прогнозують повернення спеки вже на вихідних

Зарано сумувати за літом: спекотна температура повертається вже з наступного тижня

Початок серпня виявився вкрай примхливий: майже 40-градусна спека у перші дні місяця буквально за ніч випарувалась, поступившись місцем прохолоді. Втім, за прогнозами синоптиків, гарячий серпневий камбек вже близько, і починаючи з наступного тижня, стовпчики термометрів знову покажуть більше +30 °С.

Якої ж погоди чекати в найближчі дні в Україні, дізнавався "Телеграф".

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, в країну повертається спека.

"У найближчі дні погода зміниться. Цей тиждень, що минає, був доволі комфортний в плані температур. Навіть ранкові показники були прохолодні, дехто відмічав, що це вже перші подихи "осені". Та поки ще зарано сумувати за літом: спекотна температура повертається вже з наступного тижня", — розказала виданню синоптик.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 12 серпня, у центральних і північних регіонами України пройдуть дощі. На решті територій буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

Як пояснює Птуха, мокру погоду зумовить циклон.

"На вихідних на Лівобережжя буде ще впливати циклон, тому тут будуть дощі, місцями значні дощі з грозами і шквалистим посиленням вітру. Та циклон поступово відступатиме", — додає синоптик.

На заході і півночі цього дня буде від 11 до 13 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23 градусів.

В центрі, на сході та півдні буде тепліше: вночі 15-19 тепла, а вдень 25-28 градусів вище від нуля.

У неділю, 13 серпня, температурна картина в регіонах майже не зміниться, а от ситуація з опадами вирівняється: циклон втратить свою "владу", і над всією Україною цього дня синоптики прогнозують ясне небо без хмар.

"Починаючи з 13 серпня, весь наступний тиждень у більшості областей переважатиме погода без опадів і спокійна синоптична ситуація, тому що почне впливати поле підвищеного тиску – антициклон з заходу. Відповідно буде більше сонячних прояснень, слабий вітер змінних напрямків, а температура буде підвищуватися. Все частіше по території України будуть з’являтися "тридцятки", — пояснює Птуха.

Початок нового робочого тижня, понеділок, 14 серпня, буде таким же сонячним і малохмарним. А от температура повітря зросте.

Так, на півдні та заході вночі синоптики прогнозують від 14 до 17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від +29 до +32 градусів.

На сході, півночі та в центрі трохи прохолодніше: 13-16 градусів тепла в нічну пору доби і 26-29 градусів тепла очікується вдень.

У вівторок, 15 серпня, буде так само ясно. Температурні показники істотно не зміняться, тільки центр та північ приєднаються до "клубу" областей, де температури вдень перевищують +30.

На екваторі робочого тижня, у середу, 16 серпня, погодні умови будуть однаковими для всіх регіонів України: вдень сонячно, малохмарно і спекотно – від 30 до 32 градусів тепла. Вночі трохи прохолодніше: від 18 до 20 градусів з позначкою "плюс".

Фінал тижня буде таким самим спекотним і без опадів.

"Звичайно, це вже не така спека, як на минулих вихідних 5 та 6 серпня, але все одно це справжні літні температури", — резюмувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, що за прогнозом українського синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у багатьох областях в Україну повернеться спека, яка подекуди досягне 38 градусів.