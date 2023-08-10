Після сильних дощів накриє Україну спека до 38 градусів: синоптик назвав дату

Українцям варто готуватися до нової хвилі сильної спеки

Після зниження температури у багатьох областях в Україну повернеться спека, яка подекуди досягне 38 градусів. Однак тепла погода протримається недовго та зміниться на прохолодну й дощову.

Про це говорить прогноз погоди для України на найближчі десять днів, який озвучив "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Як пояснює синоптик, розвиток області зниженого тиску над Чорним морем 10-11 серпня стане причиною нестійкої та дощової погоди на Лівобережжі України, а також у західних областях. Вдень у п’ятницю, 11 серпня, у центральних, східних та Сумській областях пройдуть сильні зливи у супроводі гроз та граду.

А 12 серпня погіршиться погода у північній частині України, тоді як на решті країни істотних опадів не передбачається завдяки впливу поля підвищеного тиску. Згідно з прогнозом, температурне тло протягом 11-12 серпня коливатиметься на рівні +14…+19 °С уночі та +25…+30 у денні години.

Прогноз на 12 серпня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди на 13-18 серпня

У період з 13 по 16 серпня очікується переважання області високого атмосферного тиску, завдяки чому по всій Україні пануватиме суха та сонячна погода. Проте, додає Кібальчич, температура повітря знову підвищуватиметься. Так, у неділю, 13 серпня, стовпчики термометрів покажуть +25…+30 °С. Протягом 14-15 серпня очікується підвищення денної температури до +28…+33 °С, у південній половині ще вище – від +33 до +36 °С.

Прогноз на 15 серпня. Карта УкрГМЦ

Синоптик повідомляє, що 16-18 серпня спека ще трохи посилиться: днем температура становитиме +31…+36 °С, на півдні до +38 °С; нічні показники коливатимуться в межах +18…+23 °С. Дощі у період з 16 по 18 серпня пройдуть лише у західній частині України.

Прогноз погоди на 19-20 серпня

Відчутна зміна погодної ситуації, за словами метеоролога, передбачається 19-20 серпня. Очікується розвиток циклону в Білорусі та країнах Балтії, внаслідок чого дощі в Україні охоплять більшість областей, за винятком півдня та крайнього сходу.

Разом із опадами, додає Кібальчич, спостерігатиметься зниження температури повітря, починаючи із західних областей. Вночі стовпчики термометрів покажуть +15…+20 °С, удень – від +24 до +29 °С. Проте спека затримається ще у східних та південних областях. Тут нічна температура коливатиметься в діапазоні +19…+24 °С, денна залишиться на рівні +30…+35 °С.

"Друга декада серпня у більшості областей України характеризуватиметься високими температурними показниками, які в окремих регіонах перевищать кліматичну норму на 5-10 °С. При цьому спостерігатиметься дефіцит опадів, особливо у південних областях. З цієї причини зросте рівень пожежної небезпеки в лісовій місцевості ", — розповів Кібальчич.

Синоптик наголошує, що подібний характер погодних умов є цілком типовим для середини серпня з урахуванням сучасних кліматичних тенденцій. Підтверджує слова експерта прогностична карта денної температури повітря в Європі на 18 серпня (значення температури завдано в °С).

Прогностична карта денної температури в Європі на 18 серпня

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