После сильных дождей Украину накроет жара до 38 градусов: синоптик назвал дату

Украинцам стоит готовиться к новой волне сильной жары

После снижения температуры во многих областях в Украину вернется жара, которая местами достигнет 38 градусов. Однако теплая погода продержится недолго и сменится на прохладную и дождливую.

Об этом говорит прогноз погоды для Украины на ближайшие десять дней, который озвучил "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Как поясняет синоптик, развитие области пониженного давления над Черным морем 10-11 августа станет причиной неустойчивой и дождливой погоды на Левобережье Украины, а также в западных областях. Днём в пятницу, 11 августа, в центральных, восточных и Сумской областях пройдут сильные ливни в сопровождении гроз и града.

А 12 августа ухудшится погода в северной части Украины, в то время как на остальной части страны существенных осадков не предвидится, благодаря влиянию поля повышенного давления. Согласно прогнозу, температурный фон в течение 11-12 августа будет колебаться на уровне +14…+19 °С ночью и +25…+30 в дневные часы.

Прогноз на 12 августа. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды на 13-18 августа

В период с 13 по 16 августа ожидается преобладание области высокого атмосферного давления, благодаря чему по всей Украине будет господствовать сухая и солнечная погода. Однако, добавляет Кибальчич, температура воздуха вновь начёт повышаться. Так, днём в воскресенье, 13 августа, столбики термометров покажут +25…+30 °С. В течение 14-15 августа ожидается повышение дневной температуры до +28…+33 °С, в южной половине еще выше – от +33 до +36 °С.

Прогноз на 15 августа. Карта УкрГМЦ

Синоптик сообщает, что 16-18 августа жара ещё немного усилится: днём температура составит +31…+36 °С, на юге до +38 °С; ночные показатели будут колебаться в пределах +18…+23 °С. Дожди в период с 16 по 18 августа пройдут только в западной части Украины.

Прогноз погоды на 19-20 августа

Ощутимая смена погодной ситуации, по словам метеоролога, предвидится 19-20 августа. Ожидается развитие циклона в Беларуси и странах Балтии, в результате дожди в Украине охватят большинство областей, за исключением юга и крайнего востока.

Вместе с осадками, добавляет Кибальчич, будет наблюдаться снижение температуры воздуха, начиная с западных областей. Ночью столбики термометров покажут +15…+20 °С, днём – от +24 до +29 °С. Однако, жара задержится ещё в восточных и южных областях. Здесь ночная температура будет колебаться в диапазоне +19…+24 °С, дневная останется на уровне +30…+35 °С.

"Вторая декада августа в большинстве областей Украине будет характеризоваться высокими температурными показателями, которые в отдельных регионах превысят климатическую норму на 5-10 °С. При этом будет наблюдаться дефицит осадков, особенно в южных областях. По этой причине возрастёт уровень пожарной опасности в лесной местности", — рассказал Кибальчич.

Синоптик подчеркивает, что подобный характер погодных условий является вполне типичным для середины августа с учётом современных климатических тенденций. Подтверждает слова эксперта прогностическая карта дневной температуры воздуха в Европе на 18 августа (значения температуры нанесены в °С).

Прогностическая карта дневной температуры в Европе на 18 августа

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