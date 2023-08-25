Экс-главе Нацбанка обновили подозрение: в уголовном деле не только он

Подозреваемые завладели деньгами на сумму более 206 млн грн

Бывшему главе Нацбанка Украины Кирилле Шевченко, который подозревался в растрате путем злоупотребления своим служебным положением, обновили подозрение. Теперь он подозревается в создании преступной организации и легализации средств.

По данным журналиста Олега Новикова, кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и эксдиректору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому. По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую ​​"помощь" на протяжении 2014-го. 2019 года им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.

"При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ Укргазбанк. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации", — пишет журналист.

Таким образом, говорится в посте, подозреваемые завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление "откатов" руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.

Напомним, 4 октября 2022 года, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о том, что он покидает свой пост якобы из-за проблем со здоровьем.