В Харьковской области усиливают мобилизацию: что это значит

Решение приняли с целью выполнения планов, поставленных государством

В Харьковской области усилят мобилизацию, действие которой на днях было продолжено до ноября 2023 года. Такое решение было принято на межведомственном совещании в ХОВА.

Как стало известно, в рабочей встрече приняли участие:

и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители территориальных управлений СБУ;

представители территориальных управлений ГБР;

представители территориальных управлений Национальной полиции;

представители территориальных управлений районных ТЦК;

главы районных военных администраций и громад региона.

На нем обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", — сказал Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев подпадает под мобилизацию в сентябре.