БПЛА снова атаковали российский военный аэродром: в рф уже путаются в заявлениях

В ВСУ пока не заявляли ни о какой атаке

Украинские войска якобы снова атаковали российский военный аэродром. Удар пришелся по вражескому объекту в Брянской области.

Такие сообщения распространяет популярный российский Telegram-канал "Baza". По информации авторов поста, атака совершалась в ночь на 28 августа тремя беспилотниками, но якобы была отражена силами ПВО.

"В результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Пострадавших нет. Техника также не пострадала", — говорится в сообщении.

В это же время минобороны рф отчитывалось о двух сбитых беспилотниках, а в ВСУ ни о какой атаке пока не сообщали.

Стоит отметить, что, например, во время удара неизвестных беспилотников по аэродрому стратегических бомбардировщиков в Новгородской области российская пропаганда изначально заявляла о "повреждении" одного борта. Но, как оказалось, эти повреждения являлись полным уничтожением Ту-22М3.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 27 августа жители российского Курска слышали более десятка взрывов со стороны местного аэродрома. Как оказалось, "хлопки" были следствием успешной операции Украины.