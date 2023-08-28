США раздражает тактика Украины по контрнаступлению: американский генерал дал критикам совет

Проведение операции по скорейшему освобождению Мелитополя, как хотят США, — это очевидный шаг, и это, к сожалению, понимают также и оккупанты

Американские военные разочарованы тем, как Украина проводит свое контрнаступление, имея нереалистичные ожидания насчет этой операции и это можно считать тревожным знаком. Однако вместо того Штатам следовало бы помочь стране вести войну так, как она хочет и считает нужным.

Военное руководство в США хочет, чтобы силы были сосредоточены на одном участке Запорожской области, где главной целью будет прорыв позиции врага и освобождение Мелитополя. Об этом в колонке The Wall Street Journal высказал генерал США в отставке и директор Института изучения войны (ISW) Джек Кин.

По его словам, американские чиновники раздражены тем, что Украина уделяет большое внимание Бахмуту и держит там большое количество сил, а не сосредотачивается на одном направлении — Запорожской области.

Как отмечает директор ISW, в американской армии в современных условиях никто не разрабатывал широкомасштабные механизированные операции против серьезного и боеспособного врага, имеющего комплексную оборону. В последний раз это была битва при Мекке во Франции в 1944 году, которую возглавил генерал Джордж С. Паттон.

Проведение операции по скорейшему освобождению Мелитополя — это очевидный шаг, так как тогда это сосредоточит наступательную боевую мощь Украины на кратчайшем пути к морю. Такой подход кажется вполне обоснованным, но проблема в том, что российские оккупанты считают также.

В этом направлении, как отмечает Кин, захватчики разместили сильнейшие оборонительные силы. Окопались и усыпали землю минами. При этом их лучшие пилоты, управляющие современными ударными вертолетами, размещены в этом районе и готовы к наступлению. Уже на протяжении года оккупанты закрепляются не только в Мелитополе, но и в важном с точки зрения географии и логистики соседнем городе Токмак.

В последнее время ВСУ добились на этом направлении важных успехов. Но несмотря на это США уделяют больше внимание тому, что Украина прилагает большие усилия для освобождения Бахмута. Это, по мнению Кина, раздражает американских чиновников больше всего. Они, вероятнее всего, хотят, чтобы Украина сосредоточилась конкретно на Мелитополе.

Генерал считает, что такие советы являются военной халатностью. Хорошо продуманные механизированные кампании практически всегда продвигаются по нескольким направлениям, а не в одном. Именно так воевали американцы, немцы и СССР воевали во Второй мировой войне.

Продвижение вдоль одной оси позволяет врагу полностью сконцентрироваться на остановке этого продвижения. То есть, захватчики сразу бы перебросили бы все силы на это направление, чтобы остановить наступление. И хотя россияне перекинули часть сил на Запорожское направление, но в то же время они оставили дополнительных подкреплений на других участках, потому как атаки происходят по всей линии фронта. Продвижение Украины на восток заставило противника привлечь резервы.

Также эксперт считает, что само по себе освобождение Мелитополя не означает победу в войне. Требования, чтобы Украина сосредоточила все силы на этом направлении, с предупреждениями, что Запад не будет пополнять запасы для будущих операций, позволяют предположить, что некоторые из критикующих контрнаступление несерьезно относятся к помощи Украине.

Для США является важным, чтобы Украина освободила все свои территории от российской оккупации. В таком случае, как отмечает Кин, Штатам необходимо прекратить критиковать действия и ходы Украины в наступлении, а вместо этого поддержать ее и помочь как можно быстрее достичь этих целей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил риски того, что США могут сократить военную помощь Украине в связи с медленными темпами контрнаступления и высказал четкую позицию.