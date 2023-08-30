Есть объективные преграды: что может помешать цифровизации системы призыва

Оптимистические планы Минобороны могут не сбыться

В мае, в связи с общественным недовольством из-за устаревших бюрократических процессов во время прохождения ВВК, Минобороны объявило о реформе этой системы.

На что повлияет цифровизация системы призыва в армию и будет ли она работать вообще? Журналисты "Телеграфа" узнавали у экспертов.

Конечно, цифровая трансформация значительно уменьшит количество бюрократических преград при прохождении ВВК и поможет избежать долгого ожидания в очередях. Это несомненная польза.

"Система учета военнообязанных в Украине несовершенна. Мы сталкиваемся с этим с 2014 года. За мобилизацию в стране отвечает государство, а конкретно Минобороны и Вооруженные Силы, и они не могут охватить всех граждан учетом", — объясняет военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Однако, несмотря на оптимистические планы Минобороны по цифровизации призыва, они могут быть не реализованы в жизни.

Во-первых, в Украине уже были попытки цифровизировать военный учет, однако все они провалились.

"Еще в конце 2014 года вставал вопрос сведения всех баз в стране: избирателей, МВД, фискальной службы в единую сеть, чтобы каждый гражданин был охвачен военным учетом. Но это дело так и не было решено. Поэтому очень скептически к этому отношусь. Попыток было много, но ни одна история не была доведена до ума", – добавляет Селезнев.

Но и в этот раз у экспертов не много надежд. И для пессимизма есть конкретные предпосылки.

По словам эксперта телекоммуникационного рынка Романа Химича, главной проблемой реализации проекта цифровизации является низкая культура управления, которая существует в Украине.

"Технически можно сделать что угодно, но цифровизация документооборота, в первую очередь, это организационная задача, административная. Главная преграда – культура управления, которая в Украине очень низкая. Плохо структурированный хаос, из которого состоит деятельность любого украинского учреждения, невозможно оцифровать. Огромный объем задач не регламентирован: люди что-то делают, потому что так "деды" делали. Документооборот — это не только сделать реестр, это много задач, которые должны быть между собой согласованы. И война не стала допингом для системы государственного управления", – подчеркивает Химич.

Вторая причина – политическая. Цифровизация военного учета не имела успеха раньше, потому что отдельные государственные органы ее саботировали.

"Каждая из структур, имеющая данные о военнообязанных, не желала делиться такой информацией. Поэтому только если будет соответствующая политическая воля, это может произойти", – объяснил полковник Владислав Селезнев.

Есть ли сегодня такая политическая воля и когда ожидать тотальную цифровизацию, читайте в полном материале "Телеграф" под названием: " Операция "Цифровизация": как в Минобороны планируют усиливать мобилизацию"

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужна ли Украине дополнительная мобилизация.