"Бумеранг полетит обратно в рф": в Украине шквал производства БПЛА, сколько уже в разработке

Украина взрастила целую стартап-культуру из компаний, которые разрабатывают дроны

В начале лета Украина впервые применила собственный БПЛА на расстояние 1000 километров. Но, как оказалось, наша оборонка сейчас разрабатывает далеко не одну модель такого оружия.

По данным The New York Times, которая ссылается на собственные источники, в настоящий момент в Украине разрабатывается около 5-6 моделей дальнобойных дронов с дальностью полета до 1000 километров. По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилюка, сейчас наблюдается шквал экспериментов украинских производителей беспилотников.

"Они запустили бумеранг, и он полетит обратно к ним. россияне — не только в Кремле, не только на границе с Украиной — все россияне должны понимать, что идет война", — отметил он.

В материале говорится, что для достижения своих целей наша страна взрастила целую стартап-культуру из десятков крошечных компаний, экспериментирующих с новыми разработками.

"Мы являемся свидетелями совершенно нового типа войны, может быть, даже новой теории войны с использованием беспилотников", — заявил в интервью бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк и добавил, что "Недорогой дрон может поразить очень дорогой объект".

Министр также заявил, что то, что мы видим сейчас — "это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь россии".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине тестируют подводный мощный дрон.