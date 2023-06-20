Привет Тамбову? Украина успешно применила свой новый дальнобойный БПЛА, Залужному понравилось

На первом применении украинского аппарата присутствовали топ-военные

Украина наращивает производство отечественных беспилотников. Сегодня, 20 июня, наша страна впервые применила собственный БПЛА на расстояние 1000 километров.

Об этом сообщила спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад.

Представитель госконцерна не уточнила, было ли это применение боевым или же тестовым, но своим фото подчеркнула, что оно было на контроле у топ-военных, среди которых, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Судя по лицу Зулужного - ему все понравилось

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", — подписала фото Наталья Сад.

Кроме Залужного на фото присутствовали: Николай Олещук (командующий ВС ВСУ) и Юрий Гусев (директор "Укроборонпрома").

Пока официально не раскрывается ни модель БПЛА, ни цель, которую он поразил.

При этом следует отметить, что информации о применении нового украинского летательного аппарата произошла на фоне взрыва в Тамбовской области рф. Там на воздух взлетел пороховой завод. Это подметили комментаторы поста, размышляя о возможной цели беспилотника.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украине передадут современные беспилотники из Португалии.

Также мы сообщали, что ВСУ получили беспилотники за 2 млн гривен.