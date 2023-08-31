"Наша армия не настолько большая": Данилов сделал заявление о потерях на фронте

Озвученные на Западе цифры слишком велики

Заявления западных СМИ о потерях Вооруженных сил Украины, которые якобы составляют около 70 тысяч человек, преувеличены и не являются правдивыми. Потому учитывать эту информацию не стоит.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью WELT, комментируя вопрос потерь украинской стороны на фронте.

"Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Потери ВСУ, о которых говорят западные СМИ, преувеличены и недостоверны", — сказал он.

Также Данилов подчеркнул, что журналисты, которые распространяют такую информацию, указывая подобные цифры, вероятно, совсем не знают точных данных.

"Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин озвучил ошеломляющие цифры потерь техники со стороны российских оккупантов.