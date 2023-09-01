Подумайте о солдатах: Кулеба жестко ответил западным "знатокам" контрнаступления

Партнеры понимают в каком направлении все идет на самом деле

Украина "не терпит неудачу", а "движется вперед" в своем контрнаступлении. А те, кто критикует скорость ВСУ, должны представить себя на месте наших воинов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN. Он предложил всем "знатокам" подумать о том, "каково это, когда ты возвращаешься с миссии, забираешь свой телефон, открываешь его и начинаешь читать умных людей, говорящих, какой ты медленный и что у тебя недостаточно хорошо получается".

"Ты только что потерял двух своих приятелей. Тебя чуть не убили. Ты прополз на брюхе один километр, разминируя поле. Ты пожертвовал собой – ты в жестоком бою взял проклятый российский окоп. А потом вы читаете, как кто-то говорит: "Ой, ребята, вы слишком медленные", — говорит глава МИД.

Кулеба также отметил, что партнеры Украины, которые нам помогают, в том числе США, понимают, что дела идут в правильном направлении.

"И они понимают, что никакой трагедии и какого-то замедления нет. Это происходит ("медленно" — Ред.) просто потому, что это тяжело. Это тяжелый бой", — подытожил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО ответил Западу на критику контрнаступления ВСУ.