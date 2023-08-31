"Снова превзошли ожидания": генсек НАТО высказался о контрнаступлении ВСУ и дал совет союзникам

Несмотря на нелегкий путь к победе через тяжелые бои на фронте, украинские воины продолжают добиваться успехов

В ходе летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины военные успешно оттесняют и выбивают оккупантов с их позиций. Также им удается прорываться через некоторые укрепленные линии обороны противника.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN. Он дал позитивную оценку контрнаступлению и отметил важность поддержки Украины со стороны союзников и партнеров.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что несмотря на нелегкий путь к победе через тяжелые бои на фронте, украинские воины продолжают добиваться успехов, которые набирают обороты.

В то же время генсек не согласился с недовольством некоторых западных военных и экспертов, которые критикуют контрнаступление, заявляя, что оно проходит слишком медленно. Йенс Столтенберг подчеркнул, что между союзниками с НАТО и с украинской стороной ведется постоянный диалог.

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения рф в Украину — тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север — Киев, восток — Харьковскую область, территорию на юге — Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", — заявил Столтенберг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генеральном штабе Украины рассказали, как продвигается контрнаступление ВСУ. Отмечается, что наступательные операции сейчас ведутся на двух направлениях.