Экс-глава СБУ влип в громкий скандал из-за статьи The Economist: путинская пропаганда радуется

В Украине вспыхнул скандал из-за статьи известного журнала The Economist с экс-главой СБУ. Журналисты уже извинились, а бывший начальник спецслужбы объяснился.

Предыстория: 5 сентября на сайте английского The Economist вышла статья под названием "Inside Ukraine’s assassination programme" (Внутри украинской программы убийств). В ней, среди прочего, были процитированы слова бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о системной ликвидации коллаборантов.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно уничтожать людей", — приводились в материале слова чиновника.

Данное высказывание было неоднозначно принято в Украине и стало поводом для десятков российский пропагандистских материалов.

Но Наливайченко уже поспешил объясниться за свою фразу. По его словам, на самом деле его цитата звучала иначе, а итоговую версию случайно переиначили журналисты. Он отметил что, в настоящее время в конце статьи The Economist появилась приписка: "Исправление (5 сентября 2023 г.): в более ранней версии этой статьи г-н Наливайченко был случайно неверно процитирован". А цитата заменена.

Изначально она звучала так: "Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей". Теперь она звучит так: "Мы неохотно пришли к выводу, что нужно обезвреживать террористов" ("We reluctantly came to the conclusion that we needed to eliminate terrorists").

"Не читайте российские "сенсации", целью которых является ИПСО. Доверяйте первоисточникам!", — отмечает Наливайченко в Telegram.

