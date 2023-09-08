Британия нашла еще один способ надавить на путина

Премьер Британии впервые в должности поедет на родину

Индия может помочь в вопросе прекращения войны в Украине. Руководство страны должно призвать россию к ответственности за полномасштабное вторжение.

Об этом пишет FT. Данные вопросы премьер Британии Риши Сунак собирается поднять на встрече с индийским коллегой Нарендрой Моди.

Переговоры сторон пройдут на саммите G20 в Нью-Дели. Издание обращает внимание на то, что Сунак — первый британский премьер индийского происхождения. С момента вступления в должность он еще не ездил к себе на родину.

По данным источника, в ходе переговоров Сунак будет поощрять Моди к более активному дипломатическому подходу в вопросе завершения войны в Украине.

Как заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии, он собирается максимально продемонстрировать поддержку Киева со стороны Великобритании в ходе саммита. Он добавил, что Индия является величайшей демократией мира и она должна отыграть "важную роль в разоблачении нападения россия на права человека и саму демократию".

В то же время издание сомневается, что правительство Индии займет решительную позицию против оккупантов.

Напомним, что индийские власти придерживаются нейтральной позиции в отношении всего происходящего в Украине.

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