путин открыто пригрозил ударом по украинским АЭС: придумал историю для оправдания (видео)

По словам путина "ДРГ" обучали британцы

Российский диктатор владимир путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, снова занялся ядерным шантажом. На этот раз он угрожает открытыми ударами по украинским АЭС.

Президент рф заявил, что украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП у российской атомной электростанции с целью "нарушить деятельность энергетической установки". Участников операции, по словам путина, взяли в плен.

"Это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов", — утверждает глава кремля и в качестве "доказательства" добавляет "это полная абсолютная чистая правда".

Произнеся вышесказанное, путин принялся за ядерные угрозы.

"Они вообще понимают с чем они играют? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, АЭС?", — грозится диктатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что осенью 2022 года путин открыто пригрозил Украине ядерным ударом. Российский диктатор тогда заявил, будто бы страны Запада устроили "ядерный шантаж" обстрелами Запорожской АЭС и заявлениями в адрес россии.