"Это какой-то позор": путинцы в трауре из-за удара по Евпатории, а в сети появилось яркое видео

Атаку на российское ПВО в Крыму уже оценили и z-патриоты

В сети появилось расширенное видео ночной атаки на Евпаторию, во время которой Украина уничтожила российский комплекс ПВО "Триумф". На нем можно увидеть прилеты и безуспешные попытки отразить удар.

Шестиминутный видеоролик опубликовал блогер и бизнесмен Роман Шрайк. Он назвал его "для ценителей".

Видео было снято неподалеку от места прилета. Его сняли местные жители с балкона собственного дома. Они запечатлели момент мощнейшего прилета и последующую детонацию вражеского объекта и пожар на нем. Судя по кадрам, россияне пытались до последнего отбиваться, но спасти свою ПВО им так и не удалось. Взрывы звучали один за другим.

"Хорошо пошло…А там зарево… Они оттуда и оттуда перекрестным…", — комментируют крымчане.

Атака продолжалась до самого рассвета.

"Шестиминутное видео для ценителей — кроме взрыва, после которого появился большой столб дыма, можно увидеть/услышать и другие результаты прилетов", — пишет Шрайк.

Стоит отметить, что атаку на российское ПВО в Крыму уже оценили и z-патриоты. Она им настолько не понравилась, что они пошли негодовать в сеть, где активно выплескивают злость на шойгу и путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы.