Россияне нашли новый способ использовать зэков на войне

В первую очередь, как отметил представитель Генштаба, россияне собираются использовать заключенных из исправительных колоний №27 в городе Горловка

Командование армии рф собирается использовать в своих целях осужденных с временно оккупированных территорий Донецкой области и приграничных с ними районах рф. Они должны будут заниматься ремонтом вражеской техники.

Об этом представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона. По его словам заключенных будут обучать ремонту.

"Командование российских оккупационных войск планирует в системе исправительных колоний на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также приграничных с ней районах российской федерации, ввести в обучение осужденных специальность по ремонту бронированной и автомобильной военной техники оккупантов", – сказал он.

Ковалев добавил, что российские захватчики уже занимаются разработкой учебных материалов, формированием наглядных материалов, в том числе стендов, схем и макетов.

В первую очередь, как отметил представитель Генштаба, россияне собираются использовать заключенных из исправительных колоний №27 в городе Горловка и №32 в городе Макеевка Донецкой области. Этих людей будут привлекать к ремонту военной техники оккупантов непосредственно в районах ведения боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом текущего года в россии официально разрешили набирать в армию зэков. Однако есть один нюанс — их будут брать исключительно на контракт.