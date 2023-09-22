Можно умереть: в оружии, которое Британия передала ВСУ, обнаружили опасные вещества

АСМ, встречающиеся в природе, использовались в 20 веке для строительства танков, кораблей и самолетов

Британская военная техника, в том числе и танки Challenger 2, которые ВСУ получили в виде помощи, могут быть опасны для здоровья военнослужащих. При контакте с ней может развиваться рак.

Об этом пишет британское издание Daily Express, ссылаясь на заявления Министерства обороны. По словам военных, более 2000 единиц британской военной техники могут быть пронизаны потенциально смертельными асбестосодержащими материалами. Среди таких машин: танки Challenger 2, версии которых были отправлены в Украину, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

Отмечается, что воздействие асбеста может оказаться смертельным и связано с мезотелиомой, формой рака, и тяжелым рубцеванием легких. Те, кто контактировал с ним, также могут страдать спустя годы после заражения.

"Теневой министр обороны Джон Хили назвал это разоблачение "серьезной тревогой". Он добавил, что Консервативная партия не выполняет свой "особый долг" перед Вооруженными силами. В Минобороны заявили, что "разрабатываются планы по устранению" любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов (АСМ)", — говорится в статье.

Журналисты объясняют, что АСМ, встречающиеся в природе, использовались в 20 веке для строительства танков, кораблей и самолетов. Но они "разлагаются на крошечные волокна, если их потревожить и длительное воздействие может привести к неизлечимому повреждению легких".

В исчерпывающий список затронутой техники входят:

765 бронетранспортеров Bulldog;

324 танка Challenger 2;

75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger;

11 бронеавтомобилей Fuchs;

14 разведывательных вертолетов Gazelle;

31 высокомобильный прицеп;

841 Pinzgauer 4x4;

64 бронеавтомобиля Stormer;

540 БМП Warrior;

34 вертолета Wildcat.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские "зубы дракона" оказались легкой прогулкой для танков Challenger 2.