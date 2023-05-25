российские "зубы дракона" оказались легкой прогулкой для танков Challenger 2 (видео)

Британские танки, которые получили ВСУ, запросто преодолевают оборонительные укрепления россиян

Противотанковые бетонные пирамиды "зубы дракона", которые россияне активно расставляют на линии фронта, не станут преградой для британских танков Challenger 2 во время украинского контрнаступления.

Доказательство этому опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

Он показал видео, на котором танк запросто проходит препятствие в виде "зубов дракона".

"Танк Challenger 2 британского производства готовится проходить "зубы дракона", на которых губернатор Белгородщины немного "попилил" кремлевские миллиарды", — говорится в сообщении.

В сети тем временем начали шутить над тем, как при помощи "зубов дракона" россияне собираются сдерживать контрнаступление ВСУ.

Для справки. Танк Challenger весит 64 тонны. При установке на него дополнительного бронирования вес составит 75 тонн. Максимально скорость танка — 59 км/ч.

Ранее "Телеграф" писал о том, что враг начал серьезно думать об обороне временно захваченных территорий Запорожской области. Там также были замечены уже ставшие известными "зубы дракона". Такие же сооружения укрепления замечали и в Крыму.