Для многих украинцев контрнаступление – символ скорой победы и прихода мирной жизни. Но это ошибочные и неоправданно завышенные ожидания. Политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил "Телеграфу", чем чреваты постоянные разговоры о происходящем на фронте

Две топ-темы, которые постоянно муссируются в последнее время в медиа – украинское наступление (контрнаступление) и происходящее уход ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

Как человек, знающий ситуацию изнутри, скажу следующее.

Вывод "вагнеровцев", потрепанных в боях на Донбассе, с позиций в Бахмуте и окрестностей, говорит куда больше, чем многократные заявления пригожина о якобы полном захвате города.

Даже видеоролики "вагнеров", которые снимались в центре или восточной части города, косвенно подтверждают преждевременность заявлений о том, что Бахмут захвачен оккупантами полностью. ВСУ остаются в юго-западной части города, контролируют часть промзоны и частного сектора. Более того, на некоторых участках украинские штурмовики отодвинули врага с ранее занятого рубежа и удерживают новые позиции.

При этом ВСУ постепенно продвигаются на флангах севернее и южнее Бахмута, угрожая группировке противника окружением. Более того, на днях 8-й батальон специального назначения ССО опубликовал видео своих бойцов из Бахмута. Так что пригожин в который раз соврал. И поздравления от путина в связи с полной оккупацией Бахмута тоже не стоит воспринимать всерьез. Мы же помним, что и в 2004 году он поздравлял Януковича с победой на президентских выборах. Три раза…

Ну, а интерес общества к контрнаступлению ВСУ, действительно, очень высокий.

С одной стороны – это вполне логично. В стране идет война и многие живут новостями с фронта. А для вынужденных переселенцев возможность вернуться в свои освобожденные города – вообще вопрос номер один.

С другой стороны, в восприятии многих украинцев контрнаступление – это символ скорой победы и прихода мирной жизни. К сожалению, это ошибочные ожидания и неоправданно завышенные.

Контрнаступление не будет легким и быстрым. Мы уже сейчас, продвигаясь севернее и южнее Бахмута, сталкиваемся с ожесточенным сопротивлением оккупантов. И за каждый пройденный участок ВСУ платят погибшими и ранеными. Для гражданских важно понимать это…

Контрнаступление Украины, которое (и это уже признали официально) стартовало, дается очень дорогой ценой. И командование ВСУ, и военно-политическое руководство Украины прекрасно понимают, что потерять армию при штурмах вражеских позиций, это – потерять страну. Освобождение территории с большими потерями равнозначно военному проигрышу. Потому что потом некому будет защищать освобожденное.

ВСУ делают всё возможное. Но обществу не стоит относиться к нашему контрнаступлению, как к долгожданному футбольному матчу…