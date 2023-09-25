"Город сотрясает от взрывов": в Луганской области прилет в тыл оккупантов, рвутся склады боеприпасов (видео)

В городе эвакуируют школьников

Во временно оккупированном городе Сорокино (бывш. Краснодон, Луганская область) раздался мощнейший взрыв. После этого населенный пункт сотрясается уже от повторных детонаций.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. По его данным, речь идет о прилете по складу боеприпасов российских оккупантов, который они обустроили на заводе "Юность".

"В глубоком тылу у армии рф прилеты по складам боеприпасов. Весь город сотрясается от взрывов. Происходит детонация б/к. Объявлена эвакуация школ", — говорит он.

Судя по комментариям в местных Telegram-каналах, гражданские также подтверждают прилет именно по складу с боеприпасами.

Стоит отметить, что от Сорокино до ближайших позиций ВСУ более 100 километров.

Местные жители публикуют все больше видео с места событий. На них можно услышать громкие звуки детонаций и увидеть дым, который поднимается над городом.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 сентября в оккупированном Севастополе прогремело несколько взрывов. По данным оккупационных "властей" Крыма, причина звуков и дыма якобы в том, что проводится демонтаж в штабе ЧФ, который ранее был разрушен украинской ракетой. Однако граждан об этом не предупредили.