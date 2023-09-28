Маляр остается в Минобороны? Она опубликовала яркое видео для диванных критиков ВСУ

Видеоролик очень тепло приняли украинцы

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр, которая была уволена вместе другими замами Резникова, опубликовала новое видео от Минобороны. Судя по всему, она приняла участие в его создании, а это может означать, что она продолжает сотрудничать с оборонным ведомством.

Видеоролик, как отметила Маляр, очень тепло приняли украинцы и засыпали её шквалом слов благодарности. Комментарии писали, как военные, так и гражданские.

О чем новое видео Минобороны

Создатели ролика, а именно новая команда военного телевидения Минобороны, провели аналогию между боевыми действиями и приготовлением хлеба, где повару в лице солдата ВСУ постоянно "прилетает" от комментаторов его работы. Таким обоазом, по всей видимости, целью видео был ответ всем критикам и "экспертам" контрнаступления ВСУ.

В "комментариях", которые были показаны в виде сообщений в мессенджере, были затронуты топовые и гаряче обсуждаемые темыв в сети. В частности, режим тишины, "медленное" продвижение Сил обороны, обвинения в коррупции и так далее.

В описании своего поста Маляр поблагодарила президента Украины за оказанное доверие, всей своих коллег и всех украинских воинов. Стоит отметить, что дата производства видео не называется, однако, если оно началось уже после увольнения Маляр с поста зама главы МО, то можно предположить, что она продолжает трудится в оборонном ведомстве, но уже в другой сфере.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал резко ответил критикам контрнаступления ВСУ.