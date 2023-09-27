"Должно быть стыдно": американский генерал резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

Все, что происходит на поле боя, это далеко не все, что делают украинские военные в ходе наступательных действий

В ходе контрнаступления ВСУ выполняют многосложные и комплексные операции, а тем, кто находится условно за 8 тысяч км и критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно за себя. Эти заявления не несут никакого смысла.

Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?", пишет "Голос Америки". Своими словами он пристыдил тех, кто издалека пытается объяснить украинскому командованию и военным, как правильно действовать.

"Это непрофессиональные и бесполезные заявления", — сказал Бен Ходжес, отвечая на вопрос журналиста насчет критических замечаний в адрес действий ВСУ в ходе войны.

Генерал подчеркнул, что украинцы вынуждены бороться с российскими оккупантами без поддержки авиации, без которой, к примеру, Германия, США, Великобритания никогда не посылали бы своим военных в боевые действия.

"Контрнаступление — это не только то, что мы видим на поле боя", — добавил Ходжес, говоря о том, что ВСУ проводят многосложные и комплексные операции, включая работу дронов, спецназовцев, выведение из строя вражеских радаров и многое другое.

Также Ходжес считает работу украинских военных по Черноморскому флоту поразительной. Она оказывает большое влияние на российский генштаб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе американские и другие официальные лица выступили с критикой контрнаступления украинских военных. По их мнению, тактику проведения следовало бы изменить.